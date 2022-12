Semaine musicale pour les élèves du Grand Val

C’est une semaine bien particulière pour les élèves du Grand Val. Les quelque 170 écoliers du Syndicat participent actuellement à un projet de création artistique sur les sites de Crémines et Grandval. L’Ecole de musique du Jura bernois et Usinesonore proposent une immersion dans l’univers de la création via divers ateliers. Les postes de création sont animés par des artistes ou des professionnels du son. Ce projet vise à offrir des découvertes aux enfants et pour certains une première approche de la musique. Nathalie Kämpf, directrice du Syndicat scolaire du Grand Val :