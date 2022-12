Bienne revotera sur son budget le 7 mai 2023

La nouvelle votation sur le budget 2023 aura lieu le 7 mai 2023 à Bienne. Le Conseil municipal a fixé cette date après consultation et accord des partis politiques et groupes parlementaires lors d’une table ronde. De ce fait, la nouvelle version du budget sera soumise au Conseil de ville lors de sa séance des 22 et 23 mars 2023. Une première mouture avait été rejetée en votation populaire le 27 novembre 2022. /comm-ami