Le snowbus est de retour à St-Imier

Il sera à nouveau possible de se rendre aux Savagnières en transports publics depuis St-Imier. Le snowbus reprend du service dès le samedi 17 décembre et jusqu’au 26 février. Quatre départs sont prévus lorsque le service est proposé c’est-à-dire les mercredis, samedis et dimanches lorsque le domaine skiable est ouvert ainsi que tous les jours durant les vacances et autres fêtes générales. Retrouvez toutes les infos en cliquant ici. /comm-ami