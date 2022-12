St-Imier ferme sa piscine couverte faute de personnel

Décidément, St-Imier n’a pas de chance avec ses piscines. Après la mise hors service des bassins en plein air l’an dernier en raison de problèmes de chloration, c’est au tour du de la structure couverte d'être fermée au public. Elle l'avait déjà été l’année passée en raison d’une panne du tableau électrique principal. Mais cette année, le problème est tout autre. L’établissement est victime d’un manque de personnel. En effet, selon un communiqué de la municipalité diffusé mercredi matin, le manque de garde-bains et des absences répétées sont à l’origine de cette décision. Le Service bâtiments et infrastructures sportives annonce la fermeture dès le 23 décembre. Il précise que « tant que la situation actuelle perdurera, une réouverture au public n’est pas envisageable ». Le Conseil municipal regrette cette décision mais précise que « la garantie d’une ouverture prolongée du site au public avec des horaires adéquats implique qu’une solution stable et fiable soit préalablement trouvée ». A noter que la piscine couverte reste accessible pour les écoles et les soins thérapeutiques. /comm-ami