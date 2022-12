Vents de travers dans le projet éolien de Sonvilier

La bataille fait rage entre l’exécutif de Sonvilier et l’association Sauvez l’Echelette, avec en toile de fond le projet du parc éolien des Quatre Bornes sur le territoire communal.

Entre décisions et recours, la préfecture devra trancher, probablement en début d’année prochaine.

Entre-temps, le projet a été amputé d’une éolienne et ne compte plus que six hélices.

Chronologie des faits

Fin septembre 2020, en votation populaire, Sonvilier refusait de justesse, à 5 voix près la création d’un parc éolien sur le territoire communal.

Une année et demie plus tard, en février dernier, un groupe de citoyens déposait une initiative demandant un nouveau vote sur le projet. Un texte que le Conseil municipal a déclaré recevable. Sa décision, publiée dans la feuille officielle, n’a fait l’objet d’aucune opposition.

Lors de l’assemblée communale du mois de juin, le Conseil municipal a été interpellé par les opposants. Ceux-ci voulaient savoir pourquoi la décision de recevabilité avait été prise par l’exécutif et non par le législatif. Le Conseil municipal a alors expliqué qu’il avait suivi la procédure préconisée par L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire, l’OACOT.

À la préfecture de trancher

Dans les semaines qui ont suivi, il y a eu échange de courriers entre Sauvez l’Echelette et le Conseil municipal. L’association demandait à l’exécutif de Sonvilier de confirmer sa décision de recevabilité de l’initiative. Ce que les autorités communales ont refusé, l’ayant déjà fait une fois.

Selon la maire, Rosemarie Jeanneret, c’est contre cette dernière décision que l’association a déposé un recours.

C’est maintenant à la préfecture de se déterminer. Sa décision est attendue ces prochaines semaines, vraisemblablement pour le début de l’année prochaine. /cwi