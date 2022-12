Plateau de Diesse démarre 2023 sans budget

Les citoyens de Plateau de Diesse ne veulent pas d’une hausse d’impôts. Ils se sont déplacés en masse, jeudi soir, lors de l’assemblée communale, pour contrer la proposition des autorités d’augmenter d’un dixième la quotité à 1.95. Le budget 2023 a donc été balayé par 116 voix contre 47 et 2 nuls. Les ayants droit estiment que la situation ne nécessite pas d’intervention immédiate. Pourtant, les chiffres montrent que l’avenir financier de la commune s’annonce bien gris. La maire de Plateau de Diesse, Catherine Favre Alves, reconnait que cette hausse « n’était pas quelque chose de facile » pour les citoyens, surtout en cette période conjoncturelle compliquée. « Le but était de montrer que nous avons des problèmes financiers liés notamment au nouveau collège de Plateau de Diesse », explique Catherine Favre Alves. L'ouverture du collègue, qui sera inauguré l'an prochain, provoquera plus d'un million de charges dans le budget et dans le bilan, précise la maire.