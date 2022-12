Romont achète un immeuble

La municipalité compte acheter un immeuble. Jeudi soir, l'assemblée municipale de Romont a accepté un crédit d’engagement pour l’achat d’un immeuble. L’immeuble se situe au centre du village et comprend quatre appartements de 4 pièces et demi chacun. La municipalité veut pouvoir offrir des appartements à loyers modérés, explique-t-elle dans un communiqué publié ce vendredi. Cependant, l’assemblée doit encore étudier si l’immeuble doit être entièrement rénové et isolé ou laissé en l’état.

L’assemblée municipale a également accepté le budget déficitaire d’environ 60'000 francs. /comm-cro