Des œuvres d'art ukrainiennes réfugiées à Bâle

Une histoire complexe

Tous les peintres présentés dans l'exposition sont nés sur le territoire ukrainien. Mais la plupart d'entre eux ont été formés en Russie et sont devenus des représentants culturels de l’Empire russe, puis de l’Union soviétique. « Toutes ces œuvres, sous ce titre, Born in Ukraine, nous montre qu’il ne faut pas s’arrêter à la dénomination « art russe ». Il faut rechercher le contexte dans lequel ces œuvres ont été créées, et accepter que l’histoire est plus compliquée qu’il n‘y parait. Pour nos collègues à Kiev, c’est un processus de décolonisation », raconte Olga Osadtschy. Nombre de ces artistes se sont ensuite installés en Europe ou aux États-Unis.

Aux côtés de ces natifs ukrainiens, Born in Ukraine présente aussi des artistes aux racines juives, polonaises, arméniennes ou grecques, dont la pratique a été marquée par plusieurs traditions nationales.