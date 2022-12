Les autorités de Péry-La Heutte visées par une dénonciation à la Préfecture du Jura bernois. Un groupe de citoyens dénonce de multiples dysfonctionnements. Un dossier qu'il n'a voulu détailler que ce lundi afin de ne pas interférer dans les élections municipales de dimanche. C'est la candidate malheureuse au Conseil municipal et ancienne maire de La Heutte Nelly Schindelholz qui a accepté de se mettre à table et de dévoiler le contenu d'un dossier qui mijote depuis un certain temps. « Plusieurs personnes, dont Chantal Bornoz Flück et moi-même, ont été contactées l’an passé par des citoyens, des membres des sapeurs-pompiers et d’autres sociétés locales en raison de problèmes au sein de la commune. Petit à petit, des informations ont été récoltées et un dossier bien fourni a été remis à la Préfecture du Jura bernois en octobre dernier », explique-t-elle. Ce dossier est considéré comme une dénonciation qui doit être traitée selon un processus bien établi, confirme la préfète Stéphanie Niederhauser. Ce n'est qu'après avoir obtenu la prise de position des autorités de Péry-La Heutte qu'une éventuelle suite sera décidée. Celles-ci ont jusqu'au 12 janvier pour se prononcer.







Multiples griefs



Mais que reproche-t-on concrètement aux autorités ? Nelly Schindelholz évoque un grand nombre de griefs : mobbing et harcèlement au sein du personnel, transferts d'argent sans compétences financières nécessaires, pressions exercées sur des artisans ou encore décisions prises en assemblée sans appliquer les règlements. De prétendus dysfonctionnements sur lesquels la Préfecture devra statuer. « Nous voulons rétablir certaines vérités et prouver que nos préoccupations de longue date sont justifiées », insiste Nelly Schindelholz.