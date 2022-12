Ligne 73 suspendue à Péry

Ça va devenir compliqué pour les habitants de Péry qui souhaitent se rendre en bus aux Champs-de-Boujean. Dès le 1er juin, la ligne 73 sera supprimée entre le village du Jura bernois et la zone industrielle biennoise. Et ce, pour une durée d’au moins 3 à 4 ans.

En cause, des travaux de réfection de l’A16 entre La Heutte et les Champs-de-Boujean, d’abord dans le sens descendant, puis dans le sens montant. Durant le chantier, la circulation se fera en bidirectionnel sur une seule voie. La vitesse sera alors réduite à 60 km/h.

Pour Aare Seeland Mobil qui opère la ligne 73, impossible dans ces conditions de maintenir l’horaire. ASM a essayé d’autres itinéraires, mais ils ont été jugés trop dangereux.

Afin de continuer d’amener les pendulaires jusqu’aux Champs-de-Boujean, ASM entend prolonger la ligne jusqu’à la gare de Bienne, le matin et en fin de journée.

Du côté des autorités de Péry, on s’inquiète de cette situation. Des pourparlers avec l’Office fédéral des routes et les CFF sont agendés au 25 janvier prochain. Ils visent à intensifier la cadence ferroviaire entre le village et Bienne. /cwi