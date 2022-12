ESB réduit la facture du gaz dès février

Une petite éclaircie se dessine sur le marché de l’énergie. ESB annonce mardi une baisse du prix du gaz dès le 1er février prochain. Après une flambée des tarifs suite à la guerre en Ukraine, la situation semble quelque peu se détendre. Deux facteurs principaux expliquent ce changement tendance selon Energie Service Bienne. Après une course contre la montre pour remplir les réservoirs européens avant l’hiver, les objectifs en termes de réserves ont pu être atteint et ainsi calmer la situation en septembre déjà. L’automne très doux a aussi pesé dans la balance et permis de stabiliser les prix pour les fournitures à court terme. Cette embellie se traduira pour les clients d’ESB par une baisse du prix du gaz de 1,5 centime/kWh dès février. Pour une maison familiale qui consomme 20 000 kWh en moyenne, cela représente une réduction de la facture de 300 francs par année.

ESB précise, encore, dans son communiqué que l’évolution des prix de l’énergie reste imprévisible en raison des marchés instables. De nouvelles adaptations des tarifs ne sont donc pas exclues dans les mois à venir. /nme