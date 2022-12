St-Imier : un nouveau comité pour le Parlement des jeunes

Léa Tanner, la nouvelle présidente (en bas à droite) et Charlotte Baume, la nouvelle vice-présidente (à sa gauche) ont été élues le 15 décembre dernier. Les autres membres du comité, de bas en haut et de droite à gauche, sont Marine Di Paolo, Nathanaël Normandin, Bryan Marguier, Kilyan Ganci, Antoine Di Paolo, Hassane Assileck et Chiara Dalla Piazza. (Photo : Municipalité de St-Imier)