Accident mortel à Schwadernau

Un grave accident de la circulation s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi à Schwadernau, non loin de Bienne. Une voiture est sortie de route et a percuté une glissière de sécurité sur la rue de Dotzigen. Grièvement blessé, le conducteur est décédé sur les lieux de l'accident, rapporte jeudi la police cantonale bernoise, qui n'avait pas encore pu identifier formellement la victime. La passagère du véhicule a dû être désincarcérée par les sapeurs-pompiers engagés sur place. Elle a été emmenée à l'hôpital par un hélicoptère de sauvetage. Les pompiers du BASSS et des professionnels de Bienne sont intervenus, ainsi que des ambulanciers et un équipage de la Rega. Le Care Team du canton de Berne a lui aussi été sollicité. La rue de Dotzigen a été fermée à la circulation jusqu'à environ 7h30. /comm-oza