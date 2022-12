Appel à la prudence face aux virus

La prudence est de mise à l’heure des fêtes de fin d’année. Le Service du médecin cantonal invite jeudi la population à la prudence en raison d’un risque accru d’infection virale. Avec l’arrivée de l’hiver et du froid, certains virus ont refait surface. Le canton en détecte trois qui sévissent en ce moment : la grippe, le Covid-19 et le virus respiratoire syncitial (VRS).

L’épidémie de grippe a début tôt cette année selon la Direction de la santé, avec un nombre de cas nettement supérieur à celui des quatre dernières années. La vaccination est recommandée, de même que celle pour le Covid-19 pour les personnes à risque et celles qui les fréquentent. Le virus respiratoire syncitial provoque une maladie très active depuis l’automne qui touche principalement les nourrissons, les enfants en bas âge et les personnes les plus fragiles. Il est également responsable de la plupart des bronchites aiguës chez les petits. Dans 1 à 2% des cas, une hospitalisation peut être nécessaire en raison de difficultés respiratoires graves, de dénutrition ou de déshydratation.



Le Service du médecin cantonal recommande donc d’être particulièrement prudent avec les enfants en limitant les contacts avec les personnes qui présentent des signes d’infection respiratoire. Il rappelle encore qu’une bonne hygiène est de mise : se laver et se désinfecter les mains avant de toucher un nourrisson. Le canton recommande enfin d’éviter les grands rassemblements et de porter un masque en cas de symptômes et d’aérer plusieurs fois par jour son logement. /comm-oza-gtr