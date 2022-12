Une Maison de la forêt voit le jour à Courtelary

La Bourgeoisie de Courtelary dispose depuis peu d’un nouvel écrin. La Maison de la forêt a été construite à la promenade de la Suze, en lieu et place d’une vieille cabane en bois, ancien battoir du village qui faisait office d’entrepôt. A l’origine de ce projet figure la nécessité de trouver un bureau pour le garde-forestier du triage Centre-Vallon. Le président de la Bourgeoisie se réjouit du résultat, surtout quand il se remémore l’état de l’ancien bâtiment. Pierre-André Langel explique que la maison désormais dispose non seulement d'un bureau et d'un hangar, mais également d'une salle de séance, d'un réfectoire avec cuisine et de sanitaires. La bâtisse a également été raccordée au réseau de chauffage à distance. Dans sa globalité, le projet a été devisé à environ 550'000 francs.