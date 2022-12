La crise de foie gras atteint la région

Produit phare des fêtes de fin d’année, le foie gras voit son marché chamboulé cet hiver. Les prix se sont envolés en raison de la grippe aviaire présente dans plusieurs pays producteurs. Des dizaines de millions d’oies et de canards ont dû être abattus. Les effets se font sentir jusque dans la région.

La France est frappée de plein fouet par la maladie, mais aussi la Hongrie ou la Bulgarie. Un rapport a d’ailleurs indiqué cette semaine que l'Europe traversait depuis plus d’un an l'épidémie de grippe aviaire « la plus dévastatrice » de son histoire. Logiquement, la quantité de foie gras disponible sur le marché a considérablement diminué, ce qui a fait augmenter les prix. Le chef étoilé de Sonceboz Jean-Marc Soldati raconte que certains producteurs ont dû abattre trois fois leur cheptel cette année. Le gérant du restaurant du Cerf a tout bonnement décidé de ne pas produire de foie gras cette saison.