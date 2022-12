Provisoire répartition des dicastères à Valbirse

La répartition des dicastères a été décidée à Valbirse. Les départements auraient dû être remodelés, avec notamment la création d’un nouveau poste Culture sport et jeunesse, le regroupement des finances et de la promotion économique et l'attribution de l'aménagement du territoire à la mairie. Il n’en sera rien pour le moment, l’administration ayant annoncé vendredi qu’un recours citoyen a été déposé à la Préfecture contre cette nouvelle organisation. Il serait notamment reproché aux autorités de ne pas avoir consulté les nouveaux élus lors de l'élaboration du projet. Les dicastères ont donc été attribués provisoirement selon l’ancien modèle. /comm-oza