Une nouvelle place à Bienne

Si le projet est accepté par le Conseil de ville, le Conseil municipal a choisi de rendre hommage à une peintre et artisane d’art, Anna Haller. Le lieu se nommerait donc « Place Anna-Haller ». « Il y avait la volonté de donner un nom de femme à la place » explique Gabriele Leonardi. L’artiste, qui a vécu et travaillé dans la cité seelandaise entre 1883 et 1916, a été la première femme diplômée du Technicum à Bienne. Elle y fut également la première enseignante. Pour l’anecdote, c’est elle qui réalisa les revêtements en cuir des sièges des membres du Conseil des États au Palais fédéral.

À noter que le Conseil de ville traitera ce projet lors de ses séances des 18 et 19 janvier prochains. /tbu