Le prix du café a augmenté de quatre centimes dans les établissements de la région

« Le prix moyen du café dans le Jura bernois de 3,72 francs ». C’est ce que révèle samedi GastroJura bernois et Lac de Bienne. L’association a réalisé, pour la 20e fois, un sondage des prix des commerces de la restauration dans la région. Ce pointage révèle que le prix moyen d’un café dans les établissements a grimpé de quatre centimes par rapport à 2021. Depuis la première mesure en 2006 même, il a augmenté de 64 centimes.

Ce sondage a également permis à GastroJura bernois et Lac de Bienne d’établir des prix moyens pour plusieurs autres denrées. Ainsi, une fondue au fromage coûte 21,88 francs et un steak-frites-salades 28,27. Les clients doivent dépenser, en moyenne, 3,95 francs pour une bière de 33 centilitres et 3,74 pour la même quantité d’eau minérale.

L’association relève que les prix ont globalement évolué de 3,9% en 2022, au-delà des prévisions faites l’an dernier par les sondés qui estimaient la hausse à 1,64%. « Il s’agit certainement d’un rattrapage de la période COVID », explique GastroJura bernois et Lac de Bienne. Pour 2023 d’ailleurs, une nouvelle hausse de 1,32% est attendue. /comm-amo