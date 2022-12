L’atelier du Père Noël dévoilé au Musée paysan

Pas de Père Noël en vue, mais des lutins qui s’affairent pour que tout soit prêt à temps. Le Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds dévoile les coulisses de l’atelier du grand homme à barbe blanche. Dans une étable, les visiteurs peuvent découvrir l’établi où il fabrique, mais surtout restaure, des jouets issus de la collection du Musée. En effet, cette année le Père Noël a pris des allures écologistes et s’est lancé dans la seconde main. Son but : donner une deuxième jeunesse à ces vieux objets pour pouvoir les distribuer, nous raconte Diane Skartsounis, conservatrice du Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds.

Mais ces jouets ne sont pas en si mauvais état que ça pour leur âge et au vu des matériaux fragiles utilisés pour leur fabrication. Certains datent par exemple du 19e siècle. S’il est possible de les exposer aujourd’hui c’est certainement car les enfants de l’époque en prenaient grand soin. Diane Skartsounis remarque que notre rapport aux objets a énormément changé, surtout depuis les années 50. Elle explique que la société de consommation dans laquelle nous vivons a un impact sur leur durée de vie.