Noël : visions protestante et catholique

Le 24 ou le 25 ?

Noël est aussi l'occasion de prouver sa foi et les cérémonies religieuses sont plus nombreuses autour de cette date. Elles débutent le 24 dans la journée, se poursuivent la nuit et reprennent le lendemain matin. Mais entre catholiques et protestants, l'importance des différentes célébrations peut varier. Pour certains, c'est la nuit qui prime, à l’image de Didier Berret :