Laisser les voitures électriques au garage en cas de pénurie d’énergie importante

Les voitures électriques pourraient devoir rester au garage en cas d’importante pénurie d’énergie. Dans son ordonnance sur les restrictions et les interdictions d’utilisation de l’énergie électrique, le Conseil fédéral prévoit de limiter au stricte nécessaire l’usage de ces véhicules. Les conducteurs pourraient alors prendre le volant pour aller au travail, faire les courses ou se rendre chez le médecin. Cette restriction intervient en « palier 3 » et est qualifiée de « majeure » par la Confédération. Mais pour le vice-président de l’Union professionnelle suisse de l’automobile section Jura-Jura bernois (UPSA) cela peut freiner certains acheteurs. Charly Rossé explique que « pour l’instant ce n’est pas trop atteint mais on aura des clients qui diront vouloir garder leur véhicule thermique et garder leur vieille voiture ». Lui-même garagiste à Delémont, il l’a déjà constaté. Charly Rossé joue les équilibristes. « On ne sait pas où on va. La politique est compliquée en ce moment alors on verra l’année prochaine ».