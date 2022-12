Le canton de Berne ordonne le tir d'un loup

Le canton de Berne ordonne lundi le tir d'un loup. Vingt-deux moutons ont été tués entre la mi-octobre et le 24 décembre dans la région autour de la localité de Schwarzenburg. Dix des moutons étaient pourtant protégés par des mesures de protection des troupeaux, précise les autorités dans leur communiqué. Le tir pourra avoir lieu jusqu’au 24 février et uniquement si un troupeau protégé par une clôture est attaqué à Scharzenburg ou dans les communes adjacentes. Le canton ajoute que « les associations habilitées à faire appel peuvent former un recours contre l’ordre de tir. Toutefois, l’effet suspensif de tout recours sera retiré ». /comm-ats-nmy