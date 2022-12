Nouvel An : ça trinque aussi dans les homes

Nouvel An ça se fête, peu importe l’âge ! Pour preuve : dans les résidences pour personnes âgées, on n’hésite pas non plus à sabrer le champagne. Direction le home Oasis à Tramelan, où on réfléchit déjà au programme de la soirée du 31.

Pour Mélanie Capelli, Nouvel An est une fête à ne pas manquer. « Il y a un côté rassembleur même si les résidents eux-mêmes n’y attachent pas une grande importance », remarque l’animatrice.