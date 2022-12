Trois hommes interpellés à Eschert

Une arrestation sur la voie publique jeudi vers 15h45 à Eschert, proche du rond-point qui mène à Moutier et à l’autoroute A16. Trois hommes ont été interpellés et menottés par la police cantonale bernoise dans le cadre d’une action spéciale contre le cambriolage. Les forces de l’ordre avaient repéré un véhicule suspect à Reconvilier et l’ont suivi jusqu’à Eschert. A l’intérieur, trois hommes que la police soupçonne, après auditions, de vol à l’étalage par bande et vol par métier. Ils ont été placés en arrestation provisoire et une demande de mise en détention provisoire est en cours, selon les informations transmises à RJB par la police cantonale bernoise, qui ne peut, à ce stade, pas préciser si les hommes ont commis des cambriolages dans la région. Une enquête est ouverte. /clo