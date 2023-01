Près de 850 fêtards à la Thune Party

La Thune party a pris fin tôt lundi matin. La traditionnelle fête du Nouvel An du HC Corgémont a vécu sa 24e édition la nuit dernière. Après deux annulations consécutives à cause du Covid, les hockeyeurs du Jura bernois avaient hâte de retrouver leur manifestation fétiche. Et le public a répondu présent. Près de 850 personnes se sont rendues dans la halle du village. Une très belle fréquentation selon le caissier du HC Corgémont, Julien Tièche espérait entre 600 et 800 visiteurs. Aucun problème particulier n’a été signalé. « Malgré le fait que 850 personnes étaient venues pour faire la fête, certaines pour bien faire la fête, ça s’est très bien passé », relève Julien Tièche. /ncp