Un gros coup de pédale pour la mobilité douce

Les vélos seront mieux choyés en 2023. La nouvelle loi fédérale sur les voies cyclables a été accepté en 2018 par le peuple et sera appliquée dès à présent. Les cantons et la Confédération seront tenus de planifier des pistes et des installations de stationnement dédiées à la mobilité douce dans un délai de 5 ans. La mise en œuvre doit intervenir au plus tard d’ici 2042. « Il faut vraiment revoir le réseau actuel. Aujourd’hui, la part modale dédiée au cyclisme, c’est moins de 10% au niveau suisse », rappelle la vice-présidente de Pro Vélo Suisse. Delphine Klopfenstein Broggini indique que les autorités cantonales et fédérales devront réorganiser l’espace public pour plus de sécurité pour les cyclistes et ainsi séduire de nouveaux usagers.