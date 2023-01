Le Jura bernois a moins fait appel à Nez Rouge

Reprise en douceur pour Nez Rouge après deux années de pause dues au Covid. Le nombre de kilomètres parcourus et de personnes raccompagnées est en baisse partout en Suisse. Dans le Jura bernois, 336 bénévoles (416 en 2019) ont parcouru 16'904 km (24'740 km en 2019) et effectué 423 courses (696 en 2019). C’est donc une baisse de 32% de km parcourus et 40% de courses en moins. Pour le président de la section du Jura bernois Charles Büchler, les changements de comportement durant la pandémie peut expliquer cette diminution de la demande : « Les gens se sont organisés autrement. Depuis ces deux ans, les familles jouent le rôle de chauffeurs », selon lui.

Malgré tout, « le réflexe Nez Rouge est toujours là », estime le responsable. Il y a aussi eu pas mal de nouveaux bénévoles, notamment pour la St-Sylvestre avec 17 premières fois.