NMB : la fin d'une expo vieille de 20 ans

Découverte des palafittes biennois, du site de Petinesca ou encore de la Main de Prêles : tous ces trésors mis au jour ont jalonné ces 20 ans d’exposition permanente au NMB. Mais l’heure est venue de dépoussiérer le concept, de le moderniser. L'objectif est désormais de travailler sur des thèmes de manière interdisciplinaire. Les trois départements du NMB dédiées à l'histoire, l'archéologie et l'art vont ainsi collaborer pour créer de nouvelles expositions permanentes originales. Et permettre au NMB, fruit d'une fusion entre le Musée Schwab et le Musée Neuhaus, d'affirmer sa propre identité.