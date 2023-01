Les stations gardent le moral malgré le manque de neige

Actuellement, seule la moitié des quelque 220 installations de sports d'hiver sont ouvertes en raison du manque de neige, selon le bulletin d'enneigement de Suisse Tourisme. Les stations restent toutefois confiantes.

Les fermetures concernent surtout les petites stations de basse et moyenne altitude sous 1500 mètres, en particulier dans l'Arc jurassien et dans les Préalpes, ont indiqué jeudi les Remontées mécaniques suisses. Mais pour l'association, il n'y a pas de quoi paniquer: la saison a commencé récemment et l'hiver dure encore un moment.

Suisse Tourisme partage cet optimisme: l'hiver ne fait que commencer. Et les dernières années ont montré que la neige tombait de plus en plus tard et que le classique redoux de Noël pourrait devenir la règle. En outre, il y a souvent assez de neige de mi-mars à début avril dans les grands domaines pour offrir des 'conditions idéales' pour les amateurs de sports d'hiver.

Les déçus pourront peut-être se rassurer avec les prévisions de la météo: quelques chutes de neige sont prévues vendredi sur le versant nord des Alpes et en Valais à partir de 1600 mètres, selon SRF Meteo. Dimanche, un manteau blanc devrait même recouvrir les régions jusqu'à 1200 mètres et la limite de la neige s'abaissera encore en début de semaine prochaine.

