Le Cinématographe de Tramelan innove et fait le plein 

Le Cinématographe de Tramelan démarre 2023 sous les meilleurs auspices. Depuis fin décembre, la coopérative qui gère la salle obscure dispose d’un nouvel outil à la pointe de la technologie : un projecteur laser. C’est le premier cinéma régional à se doter de cette installation qui n'utilise non plus une lampe comme source lumineuse mais un laser. Une technique qui diffuse ainsi une luminosité constante et fiable, ce qui permet un gain de qualité à l’écran. Le nouveau boîtier offre ainsi au cinéma tramelot la possibilité de diffuser des films en 4K, ce qui n’était pas possible auparavant. C’est aussi un système qui permet une économie électrique d’environ 75% par rapport à l’ancien dispositif explique Daniel Chaignat, président de la coopérative du Cinématographe-Royal.