Des lapins de concours qui sont bichonnés à Delémont

Plus de 500 lapins et environs 600 pigeons ont investi la Halle des expositions de Delémont. Des dizaines d’éleveurs du Jura, du Jura bernois et du Laufonnais prennent part à l’exposition organisée par l’association Petits animaux Région Jura. L’événement est couplé à une autre exposition, celle de l’association Petits animaux Berne-Jura. Les animaux sont présentés au public ce samedi et ce dimanche. Ils ont participé vendredi à un concours qui a distingué les plus beaux spécimens. Roland Ioset de Glovelier élève des lapins de la race Chamois de Thuringe depuis de nombreuses années. L’homme a préparé ses bêtes avec minutie avant la compétition. Les poils les plus disgracieux ont été enlevés à la brucelles et les ongles de ses lapins ont été coupés, même si le travail démarre bien en amont avec la sélection des plus beaux spécimens. Les animaux sont évalués par un jury sur la base d’une série de huit critères comme la santé, le pelage ou encore la couleur.

Roland Ioset souligne que l’attachement à un lapin est différent de celui qui peut exister pour un chien ou un chat mais admet avoir un animal fétiche. Pour lui, il s’agit de sa lapine qui a été championne de Suisse il y a quatre ans. « Elle mourra dans mon clapier, c’est une bête que j’affectionne beaucoup », indique Roland Ioset qui a aussi transmis sa passion aux autres membres de sa famille. Son fils élève d’ailleurs aussi des lapins et participe également à des concours.