Une maison prend feu à Villeret

Une maison a été la proie des flammes dans la nuit de vendredi à samedi à Villeret. Le feu a démarré dans le garage avant de s’étendre aux locaux d’habitation. L’alerte a été donnée peu après 4h45, alors que le feu avait déjà atteint le toit de l’édifice situé à la rue de la Gare du village du Vallon de St-Imier. Une quarantaine de pompiers des régions Erguël, La Suze et Centre-Vallon ont été mobilisés et ont réussi à maîtriser le sinistre. Personne n’a été blessé. Les cinq personnes qui se trouvaient chez elles au moment de l’incendie ont pu quitter le bâtiment par leurs propres moyens. Une jeune fille a été prise en charge par une équipe d’ambulanciers en raison de soupçons d’intoxication à la fumée mais n’a pas dû être emmenée à l’hôpital. Les quatre appartements de la maison sont actuellement inhabitables et une autre solution d’hébergement a pu être trouvée avec la commune pour les résidents. Une enquête a été ouverte par la police cantonale bernoise pour clarifier la cause de l’incendie ainsi que le montant des dégâts. /comm-fco