L’aventure c’est l’aventure pour deux régionaux au 4L Trophy

Un périple de 6'500 kilomètres entre Biarritz et Marrakech au volant d’une Renault 4L attend deux régionaux. Les Jurassiens Noé Bregnard et Florian Cuttat prendront part au 4L Trophy du 15 au 26 février prochains. Le rallye-raid à vocation humanitaire et réservé aux jeunes entre 18 et 28 ans vivra sa 26e édition du 15 au 26 février prochains. La course doit permettre d’amener des fournitures scolaires au Maroc sous la houlette de l’association Enfants du désert. Pour Noé Bregnard et Florian Cuttat, c’est « l’aspect du voyage en 4L ainsi que le côté humanitaire » qui ont motivé leur démarche.

Le projet a toutefois nécessité beaucoup plus de temps que prévu. Noé Bregnard indique que les deux compères voulaient initialement participer à l’édition 2022 mais huit mois de recherche ont été nécessaires pour dégoter une Renaut 4L. Problème : la voiture était en très mauvais état et il a fallu la rénover de fond en comble, ce qui a pris environ deux ans et demi de travail. Noé Bregnard a pu compter sur un ami apprenti garagiste, Quentin Duproux, pour l’aider dans cette tâche. Il souligne qu’il a ainsi acquis « des compétences en mécanique et dans la recherche de sponsors ». Une vingtaine d’entreprises de la région ont accepté de participer au financement du projet.

La 4L a été baptisée « Odette » et prendra donc le départ de la course parmi les 1'500 équipages en lice. Noé Bregnard espère ne pas rencontrer de problèmes mécaniques lors du parcours et s’attend toutefois à devoir faire face à « des difficultés par rapport au sommeil » lors du périple. Il souligne toutefois que « la plus grosse partie du projet a été réalisée, deux ans et demi de rénovation » et que la suite ne sera « que du plaisir ».