Figure biennoise, Roland Villars n'est plus

La ville de Bienne perd l'une de ses figures emblématiques. Professeur de mathématiques et ancien recteur du Gymnase français de Bienne, Roland Villars est décédé dimanche à l'âge de 83 ans, rapporte lundi dans ses colonnes le Journal du Jura. Celui qui fut aussi un pilier du Parti socialiste à Bienne s'est impliqué avec force dans la vie culturelle de la ville, et notamment le développement de sa scène théâtrale. On doit au Conseil de fondation des spectacles français, qu'il a longtemps présidé, la création du Palace, désormais Nebia. /oza