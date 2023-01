Villeret appelle à la solidarité après l’incendie d’une ferme

Le Conseil municipal de Villeret lance une collecte après l’incendie d’une ferme au centre du village. L’exécutif note lundi dans un communiqué « avoir pris connaissance avec stupeur de l’incendie qui a ravagé l’ancienne ferme Blancpain samedi aux aurores ». Il témoigne son soutien « aux personnes et famille sinistrées dans cette tragédie » et souligne que « fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer ».

La commune écrit que pour « venir en aide aux personnes sinistrées, elle a ouvert un compte bancaire et lance un appel aux dons ». Les versements peuvent être effectués dès ce lundi sur le compte suivant :

IBAN CH84 8080 8009 2363 6051 4 Banque Raiffeisen Pierre Pertuis Au nom de : Commune municipale, Rue Principale 24, 2613 Villeret Mention : Solidarité incendie 07.01.2023 (ne pas oublier la mention)



Villeret prévoit encore que « les habitants ayant littéralement tout perdu, des dons en nature seront certainement aussi utiles. Les besoins seront définis le plus rapidement possible et coordonnés par le secrétariat municipal ».

Le Conseil communal remercie toute la population de sa solidarité et souligne qu’un « logement a été trouvé́ au village afin de reloger les personnes sans abri et sera habitable ces prochains jours ». /comm-lbe