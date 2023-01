Camionnette sur les rails à Anet

La camionnette qui se prenait pour un train. La police cantonale bernoise rapporte mardi dans un communiqué qu’un véhicule routier et sa remorque ont terminé leur course sur les voies de chemin de fer, le jour précédent à Anet. L’accident qui s’est produit peu avant 17h45 n’a pas fait de blessé. Il a, en revanche, passablement perturbé les trafics ferroviaire et routier. La ligne entre Anet et Brüttelen a été interrompue durant plusieurs heures. Le tronçon routier concerné de la Bielstrasse a également été totalement fermé.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident. /comm-cwi