Une bibliothèque plus inclusive à Moutier

Rendre la bibliothèque plus visible et accessible. C’est l’objectif de citoyens de Moutier, accompagné par le Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires (SeJAC) de la ville. Le projet, qui a été présenté lundi soir en conférence de presse, se nomme « Zoomer sur la page » et se veut inclusif, comme l’explique Jocelyne Cicchero, membre du groupe de travail :