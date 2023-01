Jean-Claude Rennwald passe la gauche française au crible

Jean-Claude Rennwald se penche sur la situation politique de la gauche en France. L’ancien conseiller national jurassien publie un nouveau livre sur le sujet. L’ouvrage s’intitule : « Le bout du tunnel : du suicide collectif au renouveau de la gauche française ». L’ancien élu PS analyse, tout d’abord, les raisons qui ont conduit à l’échec lors de l’élection présidentielle de 2022 lors de laquelle aucun candidat de gauche n’a réussi à se qualifier pour le second tour. Pour Jean-Claude Rennwald, la principale explication tient à la conversion de la gauche au néo-libéralisme sous François Hollande. L’ancien conseiller national jurassien relève que le quinquennat du président socialiste a constitué une bascule en ce sens. « Il y a eu aussi des opérations de type plutôt néo-libérale sous le gouvernement de Lionel Jospin mais beaucoup de réformes positives avaient été faites à l’époque, ce qui n’a pas été le cas sous François Hollande », souligne Jean-Claude Rennwald.



Unité et fondamentaux pour l’avenir

La rédaction du livre a démarré avant le premier tour de l’élection présidentielle française de 2022. Le ton de l’ouvrage s’apprêtait à être très pessimiste mais les bons résultats de la NUPES qui s’est formée autour de Jean-Luc Mélenchon pour les élections législatives ont changé la donne. Jean-Claude Rennwald salue une telle démarche unitaire et affirme que la gauche française ne pourra retrouver le pouvoir qui si elle s’inscrit dans une telle perspective. « L’unité est indispensable à une reconquête du pouvoir », selon lui.

Pour Jean-Claude Rennwald, la gauche française doit également « retrouver ses fondamentaux », soit « renouer le contact avec les classes populaires et revenir à des thématiques essentielles comme la durée du travail, la santé, la sécurité au travail, les retraites et la formation et ne pas mettre l’accent exclusivement sur les sujets de société ». La réforme des retraites annoncée mardi par le gouvernement français pourrait ainsi souder les différentes forces de la NUPES, selon Jean-Claude Rennwald. Quant à la question de l’incarnation, l’ancien élu PS admet qu’il existe « un problème avec Jean-Luc Mélenchon ». Pour Jean-Claude Rennwald le leader la France insoumise « a contribué à sauver la gauche en impulsant la NUPES mais il serait temps pour lui de se retirer ».