Un retour en grande pompe pour Piano à Porrentruy

C’est en quelque sorte une renaissance après quatre ans d’absence pour cause de pandémie. Piano à Porrentruy va faire son grand retour du 30 mars au 2 avril à la salle de l’Inter. Le festival de musique classique proposera toute une série de concerts pour sa dixième édition. Il se tiendra pour la première fois sur quatre jours. Récitals à deux pianos, piano solo ou encore à quatre mains seront notamment au programme avec des musiciens de renom tels que Jean-François Zygel ou encore Alexei Volodin. Le duo russe composé de Natalia Morozova et de Vitaly Younitsky sera également à l’affiche, tout comme la Jurassienne Christiane Baume-Sanglard avec Vassilis Varvaresos pour un concert anniversaire le dimanche.





Un nouveau concept

Piano à Porrentruy proposera une formule inédite le samedi avec une journée de concerts. L’École jurassienne et conservatoire de musique (EJCM) va notamment se produire en début de matinée. Une façon de rajeunir le festival, selon son directeur artistique. « Nous sommes toujours à la conquête de nouveaux publics et nous avons le souci de mettre en valeur les talents jurassiens », explique Vincent Baume, soulignant que la démarche permet aussi de braquer les projecteurs sur la musique de chambre. Deux trentenaires monteront ensuite sur scène, à savoir Beatrice Berrut et Jean-Paul Gasparian.