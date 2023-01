Vies d'artiste au cœur de la saison du CCP

La première pièce présentée le 21 janvier incarne parfaitement la thématique. Idols, de la Compagnie des Autres, raconte la vie de Charline et Enzo, un couple qui rêve de scènes et de foules en délire. La suite du programme du CCP oscillera entre improvisation, créations originales, théâtre professionnel ou amateur, mais aussi musique et expositions. Le jeune public ne sera pas oublié avec une nouvelle édition du Festival des Petites Oreilles qui s'allie pour la première fois au Théâtre du Jura.