Un atelier de dessin pas comme les autres

Croquer un modèle qui pose nu tout en buvant en verre. C’est le concept proposé par l’atelier 20 qui réunit plusieurs artistes delémontaines. Intitulé « Drink and draw », à savoir boire et dessiner en français, ce rendez-vous est né il y a un peu plus d’un an dans la capitale jurassienne, mais il existe depuis plusieurs années ailleurs en Suisse et en Europe. La semaine passée, un atelier s’est tenu pour la première fois au Théâtre du Jura. Le concept ne se veut pas académique. Il est ouvert à tous et les participants sont libres de choisir leur technique de dessin. Le récit de Caroline Toussaint :