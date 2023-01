À la disco même après la retraite

Pour ceux qui, lorsqu’ils étaient plus jeunes, se déhanchaient sur les tubes des années 60 à 80, la valse, le cha-cha-cha et le fox-trot distillés le dimanche après-midi dans des salles de paroisse n’ont pas tellement la cote. Eux, ce qu’ils veulent, c’est du disco. C’est en tous cas le constat posé par Pro Senectute Berne. La responsable de l’équipe Formation et sport de Bienne-Seeland Pascale Wettenschwiler a décidé dès février d’organiser une fois par mois une Disco 60+ Move like a Rolling Stone, dans les locaux du Duo Club de Bienne.