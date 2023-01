Infothèque bilingue innovante au centre d’orientation professionnelle de Bienne

L’infothèque du centre d’orientation professionnelle de Bienne (OP Bienne) s’est transformée en un espace interactif d’expérience et de découverte sur la formation, les métiers et le monde professionnel. L’intégralité de l’offre d’information est proposée en français et en allemand, dans une combinaison innovante de supports imprimés et numériques. L’offre systématique d’informations dans les deux langues était une évidence pour le centre OP Bienne, institution estampillée du « Label du bilinguisme ». La ville de Bienne accueille ainsi le plus grand centre d’information bilingue sur la formation et les métiers en Suisse. Des thématiques telles que l’exercice d’une activité indépendante, la recherche d’emploi, le financement de la formation, les diplômes professionnels pour adultes ou le rôle des parents dans le choix d’un métier, y sont également abordées de manière ludique. Jeunes et adultes trouveront des réponses à leurs questions en y effectuant des recherches de manière autonome ou en faisant appel aux spécialistes présents à l’infothèque. La nouvelle infothèque de l’OP Bienne accueille les personnes intéressées du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h00. /comm-ami