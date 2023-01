Le MTAH fait un saut d’un siècle pour raconter Moutier

A la Sociét’halle, aura lieu, le jeudi 9 février à 19h, la troisième édition de la soirée lecture « Moutier en 1920-1921 : Quoi de neuf il y a 100 ans ? », organisée par le Musée du tour automatique et d’histoire (MTAH). L’événement n’avait pas pu avoir lieu ces deux dernières années à cause de la pandémie de coronavirus. Les organisateurs ont présenté lundi à la presse ce qu’ils ont préparé pour ce retour à travers, comme en 2018 et 2019, une plongée dans le Moutier d’il y a cent ans dans les journaux régionaux, en l'occurrence Le petit Jurassien, épluché pour l’occasion par Evelyne Petignat. L’enseignante retraitée a déniché, dans les colonnes du quotidien, anecdotes, nouvelles, informations ou faits divers « les plus croustillants » qui seront distillés entre les plats par les animateurs de la soirée, vêtus de costumes d’époque. Evelyne Petignat en a encore sorti une liste exhaustive de tous les commerces, entreprises, restaurants, représentations théâtrales ou bals de ces deux années. Il y avait par exemple en 1920 à Moutier, cinq boucheries, quatre boulangeries et une pâtisserie ainsi que six hôtels, cinq cafés et cinq restaurants. Ce sont ce genre de données que pourra découvrir le public qui « jeune comme plus âgé est attendu à la Sociét’halle», précise le conservateur du MTAH Stéphane Froidevaux. Des images d’époque, publicités et autres photos seront encore projetées durant le repas. Un quizz géo-historique clôturera la soirée. Tout cela avec une volonté : ouvrir une fenêtre de l’histoire de la Prévôté à travers des anecdotes. Les participants pourront ainsi s’amuser à retrouver à quel endroit se situait les bâtiments photographiés il y a un siècle dans la ville d’aujourd’hui.