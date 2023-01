Le Conseil-exécutif détaille sa vision pour la législature

Le Conseil-exécutif dévoile le futur de son action politique. Le gouvernement a présenté ce mercredi son programme pour la législature 2023 – 2026, intitulé « Engagement 2030 ». Ce dernier prévoit de mener à bien près de 80 projets qui s’articulent autour de cinq objectifs : l’attractivité en tant que pôle d’innovation et d’investissement, la qualité de ses services via la transformation numérique, la favorisation de la cohésion sociale, de la sécurité publique et de l’intégration, l’exploitation de sa diversité et du potentiel du bilinguisme, ainsi que l’intégration d’un développement durable effectif.

Le Conseil-exécutif a tenu à conserver sa vision définie lors du précédent programme de législature, à savoir l’accroissement du potentiel de ressources et la capacité économique du canton, l’amélioration de la qualité de vie de la population et le renforcement de la cohésion sociale, ainsi que la capacité à jouer un rôle moteur pour relever les défis dans le domaine de l’environnement.





Programme en évolution



La réalisation de ce programme gouvernemental dépendra cependant de l’état des finances cantonales. « Le Conseil-exécutif est bien conscient que la situation financière continue d’être tendue et qu’elle limite la marge de manœuvre pour de nouvelles dépenses », note-il dans son communiqué. Les projets et idées pourront ainsi évoluer en cours de législature. Comme pour le précédent programme, un état des lieux sera réalisé deux fois par année. /comm-gtr