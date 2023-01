Nouvelle certification pour le Centre hospitalier Bienne

Incontinence ou difficultés à aller à la selle ou à uriner, infections ou hémorroïdes, problèmes de pros­tate ou encore prolapsus sont des troubles fréquents du plancher pelvien. Les causes sont multiples : prédisposition génétique, lésions des tissus lors d’un accouchement, changements hormonaux à la ménopause ou des suites de traitements de maladies oncologiques, mais aussi des maladies comme le diabète ou le surpoids. Les femmes ont environ 30% de risque de développer des troubles du plancher pelvien au cours de leur vie. Avec l’âge, hommes et femmes sont aussi plus fréquemment confrontés à des problèmes d’incontinence que ce que l’on imagine.





Des problèmes de santé qui restent tabous

Malgré le fait que l’incontinence ou les difficultés à aller à la selle sont des troubles fréquents. Les tabous demeurent. Si les femmes sont plus sensibilisées au sujet du plancher pelvien, et représentent deux tiers des patientes du centre, des progrès restent à faire pour mieux informer les hommes et les inciter à consulter. Les troubles du plancher pelvien peuvent affecter considérablement la qualité de vie et isoler des personnes de la vie en société. Les troubles peuvent être traités et souvent complètement éliminés grâce, par exemple, à un changement de nutrition ou encore des séances de physiothérapie. L’opération n’est en général que le dernier recours pour soigner les troubles.

