Joan Studer : « Actuellement, l’impact de l’inflation sur les ventes de produits bio est mince »

Pour Joan Studer, le bio résiste bien dans la région pour plusieurs facteurs : l'inflation est moins haute qu'ailleurs en Europe (ndlr : 2,8% en Suisse, contre 7,9% en Allemagne). « De plus, le pourcentage de salaire moyen consacré à l'alimentation est aussi plus bas en Suisse qu'ailleurs », d'après Joan Studer. L'agriculteur estime encore que l'achat de produits bio n'est pas seulement déterminé par l'économie ; selon lui, cela relève aussi de convictions. « De plus en plus de gens sont sensibles à leur alimentation, au mode de production et à l’impact que ça a sur la biodiversité. On sait que consommer bio est positif pour l’ensemble de ces facteurs », déclare le co-président de BioJura. Il dit encore ne pas craindre de baisse considérable des ventes si l'inflation venait à se poursuivre, même si un produit bio est en moyenne 30% plus cher que son équivalent dit conventionnel. /cto