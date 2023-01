Des mimosas en faveur des familles en difficulté

La saison des camps de ski approche et, avec elle, les actions pour récolter des sous qui permettront de les financer. Accompagnés par le Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires (SEJAC), six adolescents se sont engagés à réunir des fonds en faveur de l’association suisse « Mimosa du Bonheur » lors de ventes de ces petites fleurs jaunes à Moutier. L’argent servira aux jeunes dont les parents ont un revenu modeste, pour financer leur camp de ski ou leurs vacances par exemple.

Ces ventes se tiendront les 27 et 28 janvier de 9h00 à 12h30, dans les centres commerciaux Coop et Migros de la cité prévôtoise. /ddc