Les stations de ski ouvrent timidement ce week-end

On enfile sa combinaison, on prend les bottes, on n’oublie pas le casque… on part skier ! Les chutes de neige de ces derniers jours réjouissent certaines stations de la région qui peuvent faire fonctionner leurs installations. A l’image des Bugnenets-Savagnières, qui accueillent les amateurs de glisse ce week-end. Par contre, il faudra se satisfaire des trois petits téléskis uniquement, à savoir Le Fornel (côté Bugnenets), le Petit-Marmet et le Plan-Marmet.

Si la neige est tombée, elle n’est pas suffisante pour ouvrir tout le domaine. « C’est bien beau ce manteau neigeux », reconnaît la porte-parole des Bugnenets-Savagnières Séverine Perret, « mais la couche de neige reste extrêmement fine ». En outre, le vent a soufflé le peu de flocons qui s’étaient posés sur le haut de la station ainsi que sur les replats au-dessus des petites installations.